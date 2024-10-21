Лавров назвал условие для работы России с США

Россия наблюдает за предвыборной борьбой в США, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В интервью aif.ru он отметил, что пока Москва не видит предпосылок для возвращения к нормальной работе с Вашингтоном по завершению президентской гонки.

«Готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ, но только в том случае, если такой разговор будет взаимоуважительным и равноправным и будет строиться на том, чтобы слушать и слышать друг друга», — пояснил Лавров.

Он добавил, что российская сторона ждет от будущего руководства США дальнейшего давления и попыток сдерживания. Лавров подчеркнул, что предложения экс-президента США Дональда Трампа по решению тех или иных проблем в кратчайшие сроки станут понятны только после того, как его команда официально начнет работу.

Ранее в России раскрыли отношение Москвы к выборам в США.