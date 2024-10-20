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Харрис назвали угрозой для США

Сенатор Грэм: политика Байдена и Харрис представляет опасность для США

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Brian Snyder/Reuters

Настоящие республиканцы не могут поддерживать вице-президента США, кандидата в главы государства от Демократической партии Камалу Харрис, считает американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает The Hill. По его словам, он не понимает своих сопартийцев, готовых голосовать за нее из-за несогласия с «риторикой» номинанта Республиканской партии Дональда Трампа.

«Каждому республиканцу, поддерживающему ее: Какого черта вы делаете? Вы поддерживаете самого радикального кандидата в истории американской политики», — заметил Грэм.

Он добавил, что Харрис причастна к большинству провалов администрации действующего президента США Джо Байдена, в частности, к печально известному выводу войск из Афганистана, который завершился переходом страны под контроль «Талибана» (организация запрещена в России). Грэм подчеркнул, что на этом фоне его пытаются убедить в некой угрозе для страны, которая якобы исходит от Трампа.

«Опасность для этой страны представляет политика Байдена и Харрис. Ее отпечатки пальцев повсюду в этой катастрофе. И я не выдержу еще четыре года этого», — заключил сенатор.

Ранее США предрекли повторение 11 сентября из-за Харрис.

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