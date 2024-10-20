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Путин и Вучич обсудили ситуацию вокруг Украины впервые за 2,5 года

Путин и Вучич обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины впервые за 2,5 года

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин обсудил с сербским президентом Александаром Вучичем ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Была... обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений. Вучич поблагодарил Путина за позицию по территориальной целостности Сербии. Президенты условились и далее поддерживать личные контакты.

20 октября Вучич сообщил, что впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с Путиным, это была их первая беседа с начала проведения специальной военной операции. Вучич отметил, что разговор был «хороший, открытый, долгий и содержательный».

В сентябре Вучич, отвечая на вопрос о своих отношениях с Путиным, сказал, что не общался с российским коллегой, начиная с момента начала полномасштабных боевых действий на Украине. Он добавил, что, в отличие от некоторых других европейских лидеров, которые поддерживали связь с Путиным, ему не довелось сделать этого.

Ранее Вучич предрек еще 10 лет конфликта России и Украины.

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Операция на Украине
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