Глава МИД Украины едет в Турцию обсуждать оборонное сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправился с официальным визитом в Турцию, где проведет встречи с коллегой Хаканом Фиданом, главой военного ведомства Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом. В пресс-службе МИД Украины уточнили, что стороны обсудят в том числе сотрудничество в военной сфере.

Отмечается, что во время визита Киев и Стамбул затронут вопросы расширения двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, а также свободу судоходства в Черном море и черноморскую безопасность.

Особое внимание на переговорах будет уделено «плану победы» Владимира Зеленского, интеграции Украины в НАТО и «формуле мира», говорится в заявлении.

Кроме того, в Стамбуле Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку, где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не хочет, чтобы НАТО стало непосредственным участником конфликта России и Украины.

«Турция поддерживает продолжение помощи Украине, укрепление ее возможностей для сдерживания. Но мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью этой войны», — сказал он.

Ранее в Турции предрекли «жесткий ответ Москвы» в случае разрешения ВСУ бить вглубь РФ.