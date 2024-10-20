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Германия пообещала немедленно усилить ПВО Украины

Глава МО Умеров: Киев и Берлин подписали договор об усилении ПВО Украины

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Global Look Press

Украина и Германия подписали соглашение о действиях по усилению системы противовоздушной обороны (ПВО) республики. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Рустем Умеров на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На заседании министров обороны G7 подписали важное соглашение с Германией о немедленных действиях по усилению системы противовоздушной обороны Украины. Соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины», — написал Умеров.

Министр уточнил, что к соглашению позже присоединятся Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания. Умеров также поблагодарил Германию за инициативу, а все страны-участницы – за сильный вклад в безопасность Украины.

19 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что на встрече министров обороны стран «Большой семерки» (G7) в Италии стороны обсудили наращивание военной помощи Украине. Обсуждалось, что еще страны G7 могут сделать, чтобы поддержать Киев, нарастить оборонное производство и усилить сотрудничество с партнерами.

Ранее в Германии заявили, что НАТО и Украина потерпели поражение в войне с Россией.

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