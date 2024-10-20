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Политолог предрек Санду поражение на выборах в Молдавии

Политолог Кисеев: Санду может проиграть во втором туре выборов в Молдавии

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Liesa Johannssen/Reuters

Действующему президенту Молдавии Майе Санду, возможно, не удастся одержать победу на выборах президента страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил политолог Дмитрий Кисеев.

По его мнению, Санду под силу набрать около 43% голосов избирателей.

«Ее антирейтинг примерно в 60% не позволяет рассчитывать на большее. К тому же Санду не единственный прозападный кандидат. Тот же Ренато Усатый готов сближаться с Евросоюзом», — сказал аналитик.

Кисеев считает, что итоги второго тура выборов будут зависеть от того, сможет ли оппозиция республики объединиться. Санду, отметил он, может проиграть, если ее противники призовут голосовать против нее, но нельзя исключать вероятности того, что она сфальсифицирует итоги выборов.

Эксперты считают, что действующий президент Молдавии Майя Санду скорее всего победит на предстоящих выборах на пост главы государства.

Утром 20 октября в Молдавии начались президентские выборы и референдум, касающийся возможного вступления страны в Евросоюз.

За пост молдавского президента борются действующий глава государства Майя Санду и еще 10 кандидатов, включая бывших премьер-министров страны Василия Тарлева и Иона Кику, а также лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы.

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