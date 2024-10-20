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В США похвалили Нетаньяху за игнорирование Байдена и Харрис

Fox News: решение Нетаньяху игнорировать Байдена и Харрис оказалось верным

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Amir Cohen/Reuters

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху игнорировать предупреждения президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по поводу действий на территории сектора Газа и Ливана оказалось верным, поскольку ЦАХАЛ удалось ликвидировать лидера политбюро ХАМАС Яхью Синвара. Об этом пишет Fox News со ссылкой на военных экспертов.

В материале отмечается, что Байден и Харрис поздравили Израиль в связи с ликвидацией Яхьи Синвара в Рафахе, однако в начале года предостерегали еврейское государства от вторжения в населенный пункт, где лидер ХАМАС в итоге был уничтожен.

Так, главный политический аналитик израильского телеканала Channel 12 Амит Сегал заявил, что устранение Синвара доказывает, что «продолжение войны не было прихотью, вторжение в Рафах не было вендеттой, а отказ сдаться ХАМАС для урегулирования ситуации на северном фронте не было опрометчивым решением».

«Если бы премьер-министр Нетаньяху послушал Байдена и Харрис и не вошел в Рафах, мы, возможно, никогда бы не достигли Синвара. Народ Америки и Израиля в подавляющем большинстве поддержал наше вступление в Рафах и хочет, чтобы ХАМАС был вписан в анналы истории. Теперь пришло время покончить с ХАМАС и вернуть заложников домой», — заявил израильский подполковник в отставке Йони Шетбун.

17 октября ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Идентификация главы палестинского движения была облегчена тем фактом, что он ранее отбывал заключение в Израиле. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что уничтожение Синвара является «ясным посланием врагам» Израиля.

Ранее Израиль обвинил руководство ХАМАС в «бесстыдной роскоши».

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