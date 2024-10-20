Так называемый «план победы» Владимира Зеленского является обманом и чушью. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, слова которого передает ТАСС.

«Чушь собачья. Вообще нет никакого смысла. <...> Все их планы, которые они там заявляют, — это все детский, дешевый обман», — заявил он.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

14 июня на встрече с руководством МИД Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил глава государства.

Ранее во Франции заявили о потере интереса США к Украине.