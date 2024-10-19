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Шольц рассказал о планах прекращения конфликта на Украине

Шольц: мы изучаем возможности, как остановить вооруженный конфликт на Украине

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URS FLUEELER/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в субботу о том, что в настоящее время рассматриваются варианты для прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, союзники оказывают поддержку Украине для обеспечения ее обороноспособности. Киев может рассчитывать на продолжение помощи, заявил Шольц, добавив при этом, что Запад активно ищет пути для достижения мирного завершения конфликта.

16 октября в ходе выступления в бундестаге Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом политик отметил, что возможные усилия по достижению мира нельзя принимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами». На это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова немецкого политика очень важны, поскольку еще не так давно Германия, как и остальные страны Запада, совершенно исключала какие-либо контакты с Путиным.

Ранее стало известно, почему Шольц отверг «план победы» Зеленского.

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