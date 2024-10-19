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В Госдуме рассказали, как ВСУ пытаются шантажировать Россию

Депутат ГД Чепа назвал атаки дронов по России попыткой украинского шантажа

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Атаками беспилотников по территории России Киев стремится шантажировать Москву на фоне неудач ВСУ на фронте. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Тем не менее, это их попытки подогреть тему, чтобы пытаться шантажировать Россию и выходить на какие-то неприемлемые для нас договорные условия, понимая, что ситуация на всех фронтах значительно ухудшается», - подчеркнул он.

По словам депутата, ВСУ с помощью таких террористических актов стремятся исправить для себя ситуацию.

19 октября ВСУ атаковали Петербург беспилотником. Отмечалось, что в результате атаки разрушений нет, никто не пострадал.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 19 октября средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над территорией России: 13 дронов над Брянской областью, два — над территорией Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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