Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис проигрывает в колеблющихся штатах своему оппоненту Дональду Трампу, поэтому теперь Харрис спасет лишь фальсификация выборов. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Как отметил сенатор, демократы в США тратят гораздо больше денежных средств в колеблющихся штатах (Висконсин, Иллинойс), чем республиканцы. Кроме того, на стороне Харрис стоит вся либеральная пресса Соединенных Штатов, и она тем не менее проигрывает.

«Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования», — подчеркнул Пушков.

Сенатор в этой связи задал риторический вопрос, согласится ли американская общественность с такого рода фальсификацией выборов в США.

До этого сообщалось, что Трамп в колеблющихся штатах обходит своего оппонента Харрис.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Харрис ответила, нравится ли она избирателям-мужчинам.