Украинский лидер Владимир Зеленский в своем так называемом «плане победы» хочет размещения на территории Харьковской и Сумской областей американских военных баз. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Что подразумевает пункт «размещение неядерного сдерживающего пакета» в плане победы Зеленского? Это обязательно военный контингент иностранный. Это размещение американских военных баз в Харьковской, Сумской областях, на всех пограничных пунктах», — написал Азаров.

По мнению бывшего премьера Украины, этот пункт плана абсолютно нереализуем, потому что он противоречит всей концепции СВО. Россия никогда не согласится на создание такой Украины, которая будет представлять угрозу безопасности для страны.

До этого сообщалось, что страны Запада недовольны Зеленским, поскольку он продолжает курс на эскалацию конфликта.

Ранее Зеленского обвинили в попытке шантажировать Запад.