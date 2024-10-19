Каждый депутат Верховной рады ответственен за продолжение украинского конфликта, поскольку в этом государственном органе поддержали узурпацию власти украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Все это, хлопающее с дебильными лицами, шобло на заседании ВР (Верховной рады – прим. ред.)… это… государственные преступники, виновные в продолжении кровавой бойни… Каждый из них - лично теперь ответственен за продолжение войны», - подчеркнул он.

Как отметил Дубинский, ни один из депутатов Рады не высказал свою позицию по его иску к госоргану с требованием назначить выборы президента на Украине.

Поэтому депутатов Рады можно считать подельниками офиса президента Украины в узурпации власти в стране, подчеркнул он.

«Все они, без исключения, стали на стороны верховного узурпатора и превратились в его подельников», - добаил Дубинский.

До этого Дубинский заявлял, что страны Запада предпочитают не замечать того хаоса, который творится на Украине, поскольку понимают, что государство «обречено».

Ранее в Госдуме высказались о вероятности зимнего перемирия с ВСУ.