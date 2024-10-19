В Кремле назвали приоритет России при урегулировании украинского кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при урегулировании украинского кризиса для РФ главное — обеспечить гарантии своей безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. Говоря о перспективах возможных переговоров, он отметил, что «любая война заканчивается миром».

14 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал в социальной сети X пост, в котором раскритиковал мирные инициативы по конфликту на Украине, не отвечающие ее требованиям. По мнению дипломата, в реальности подобные предложения представляют собой просьбы к Киеву о капитуляции и не способны привести к установлению прочного мира.

7 октября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности РФ к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. При этом он обратил внимание, что завершение противостояния между Москвой и Киевом станет возможным только после устранения его первопричин.

Ранее в США выразили надежду на скорое урегулирование украинского кризиса.