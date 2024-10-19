Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал бесперспективной позицию западных стран по отказу от диалога с Путиным

Песков: от ФРГ и США пока не было предложений о переговорах с Путиным

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Практических предложений о переговорах с президентом России Владимиром Путиным от лидеров западных стран пока не было, их позиция является бесперспективной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ТАСС.

«Подкреплены ли эти декларации какой-то реальной готовностью, последуют ли за этим какие-то инициативы — время покажет», — сказал Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с президентом РФ.

Предложений на этот счет в Кремль пока не поступало, сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, были ли подобные запросы из Германии, США или других стран Запада.

Он добавил, что Путин неоднократно говорил о том, что остается открытым для разговора.

18 октября российский президент в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявил, что Москве нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время.

По его словам, Россия готова вести диалог о мире только на базе документа 2022 года.

Ранее Путин прокомментировал мирные инициативы Бразилии и КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами