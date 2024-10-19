Песков назвал бесперспективной позицию западных стран по отказу от диалога с Путиным

Практических предложений о переговорах с президентом России Владимиром Путиным от лидеров западных стран пока не было, их позиция является бесперспективной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ТАСС.

«Подкреплены ли эти декларации какой-то реальной готовностью, последуют ли за этим какие-то инициативы — время покажет», — сказал Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с президентом РФ.

Предложений на этот счет в Кремль пока не поступало, сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, были ли подобные запросы из Германии, США или других стран Запада.

Он добавил, что Путин неоднократно говорил о том, что остается открытым для разговора.

18 октября российский президент в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявил, что Москве нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время.

По его словам, Россия готова вести диалог о мире только на базе документа 2022 года.

Ранее Путин прокомментировал мирные инициативы Бразилии и КНР.