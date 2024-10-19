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В Германии раскрыли, как Зеленский разозлил Запад

BZ: Запад недоволен курсом Зеленского на обострение конфликта

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Yves Herman/Reuters

Страны Запада недовольны украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку он продолжает курс на эскалацию конфликта. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Консультации в Берлине теперь проходят без участия Зеленского, (это. – Прим. ред.) может свидетельствовать о недовольстве Запада», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на Западе становится очевидным развитие политики Зеленского по вектору эскалации.

До этого политолог Владимир Жарихин заявлял, что Зеленский своим «планом победы» откровенно шантажирует Запад, угрожая США и ЕС отказом Киева от продолжения боевых действий в случае, если пункты предложенного плана не будут реализованы союзниками Украины.
По словам Жарихина, пока Зеленский находится у власти на Украине он в любом случае будет воевать, однако не исключено, что Западу не понравится упомянутый шантаж украинского лидера.

Ранее на Украине рассказали о неожиданном требовании Запада к Зеленскому.

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