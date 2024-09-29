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На Украине рассказали о неожиданном требовании Запада к Зеленскому

Нардеп Дубинский: Запад требует от Зеленского сменить систему власти на Украине

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Luca Bruno/AP

Союзники Украины на Западе требуют от Владимира Зеленского изменить курс относительно пунктов его «плана победы» и системы власти в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Комментируя материал журнала The Economist о том, что власти Украины и ее западные союзники должны признать, что страна проигрывает в противостоянии с Россией, он отметил, что статья сигнализирует о запросе, который возник у стран Запада к украинскому лидеру.

«Изменить курс. Срочно. И это не только о новых параметрах мирного договора, на который согласится Украина. Это о новой системе общественного договора и новой власти. <...> Зеленский и Ермак — не могут, и не хотят. О чем говорят прямо, угрожая чуть ли не гражданской войной в случае их отстранения от власти», — считает нардеп.

Дубинский полагает, что «шантаж» со стороны Владимира Зеленского больше не работает, а ВСУ теряют позиции на поле боя. В связи с чем терпение западных союзников постепенно заканчивается, указал он.

Политик считает, что на данный момент Зеленскому предлагают провести изменения «добровольно», и ему следует принять «фундаментальные решения по изменениям подхода».

До этого Дубинский писал, что так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского стал агитационным ходом, фактически это вмешательство в выборы в США.

Ранее в США сделали неутешительное для Киева заявление после встречи Трампа и Зеленского.

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