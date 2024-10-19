Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму заявили, что Украина находится под внешним управлением Запада

Константинов: Украина сама не сможет освободиться от внешнего управления Запада

close
Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Украина попала под внешнее управление Запада и самостоятельно освободиться от этого не может. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Сами они от этого ярма освободиться не в состоянии. Украина утратила собственную государственность и перешла под внешнее управление Запада», — подчеркнул он.

По словам Константинова, это внешнее управление строится на поощрении действий «выкормышей», а также на остатках государственности той страны, которая попала под диктат стран Запада.

Глава парламента Крыма добавил, что в этой связи ожидать оздоровления украинского государства бессмысленно.

До этого Константинов заявлял, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на жесткую пропаганду со стороны нынешних властей страны.

Ранее сообщалось, что Крым выдвинет новые претензии к Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами