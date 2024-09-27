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Лукашенко поделился мыслями, кто мог бы стать президентом Белоруссии

Лукашенко не нашел альтернатив себе на посту, так как президентами рождаются

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Shamil Zhumatov/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не знает, кто еще мог бы возглавить страну. Слова главы государства приводит БелТА.

«Четно, я не знаю. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества соединить, уникальный бы был человек и идеальный бы был президент», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, президентами не становятся, а рождаются. Он отметил, что для того, чтобы занимать столь высокий пост, необходимо обладать соответствующими качествами.

До этого Лукашенко заявил, что введенные западными странами санкции в отношении Белоруссии являются фашизмом.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусскую армию надо встряхнуть.

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