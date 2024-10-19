Военный аналитик оценил западную помощь Украине словами «лавочка закрыта»

Запад стал менее заинтересованным в предоставлении помощи Украине, «лавочка закрыта». Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил военный аналитик Алексей Леонков.

«Они выделили последний транш из объема помощи, который планировался на этот год. Все, лавочка закрыта», — подчеркнул эксперт.

Леонков напомнил, что в четверг поздно вечером, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Германию для встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. При этом, обратил внимание аналитик, украинского лидера Владимира Зеленского так и не пригласили в Берлин.

«Это говорит о том, что на данном этапе США абсолютно не интересуются Украиной», — отметил Леонков.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что страны Запада предпочитают не замечать того хаоса, который творится на Украине, поскольку понимают, что государство «обречено».

Ранее в Госдуме высказались о вероятности зимнего перемирия с ВСУ.