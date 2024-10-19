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Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит ход истории

Матвиенко: саммит БРИКС в Казани определит ход мировой истории

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября, станет наиболее значимым для мирового сообщества событием, которое определит ход мировой истории. Об этом в своем Telegram-канале заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием… Таким событием будет саммит БРИКС», — подчеркнула она.

Матвиенко назвала такое положение дел отражением объективных процессов развития международной политики и экономики.

По словам председателя Совета Федерации, именно в рамках саммита БРИКС в Казани будет определен вектор развития человечества.

До этого учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин заявил, что Россия никогда не стремилась к противостоянию с Западом, однако сейчас отношения РФ с западными партнерами находятся в одной из самых низших точек за всю историю, при этом со стороны Востока и глобального Юга количество контактов и уровень партнерства постоянно повышаются, что является хорошим показателем развития многополярного мироустройства.

Ранее Путин встретился со СМИ стран БРИКС.

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