CNN узнал подробности ликвидации главы ХАМАС в секторе Газа

Глава движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован выстрелом из огнестрельного оружия в голову. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Лидер ХАМАС был… (ликвидирован – прим. ред.) в результате огнестрельного ранения в голову», — говорится в сообщении телеканала.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель армии Израиля сообщил телеканалу, что произошла перестрелка и что конкретный бой закончился выстрелом по зданию из танка.

17 октября ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Идентификация главы палестинского движения была облегчена тем фактом, что он ранее отбывал заключение в Израиле. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что уничтожение Синвара является «ясным посланием врагам» Израиля.

Ранее в ХАМАС назвали условие для освобождения заложников.