Власти Кубы выступили за реформу Совбеза ООН

Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил ТАСС, что Гавана выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, так как нынешняя система несправедлива и нуждается в изменениях.

По словам дипломата, Куба не согласна с правом вето, особенно на фоне неспособности ООН урегулировать гуманитарные кризисы. В качестве примера Гусман привел ситуацию в секторе Газа, когда Израиль истребляет народ Палестины, а ООН не может ничего предпринять из-за вето США.

«Вето становится препятствием для решения гуманитарных проблем, таких как ситуация в Газе и арабских странах в целом», — поделился Гусман.

До этого гендиректор по вопросам двусторонних отношений министерства иностранных дел Кубы Карлос Перейра заявил, что кубинские власти запросили у России разрешение на присоединение к БРИКС в статусе государства-партнера.

Ранее министр иностранных дел Индии критично оценил деятельность ООН.