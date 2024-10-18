Путин: МУС быстро замолчал насчет Ближнего Востока после окрика из США

Международный уголовный суд (МУС) прекратил выражать обеспокоенность и начнет умалчивать о ситуации на Ближнем Востоке после команды от Соединенных Штатов. Об этом во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«МУС заявил, что он собирается принять решение в отношении некоторых финансовых деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Штатов цыкнули — и он заткнулся. И где это все?» — заявил российский лидер.

Президент также заявил, что Международный уголовный суд не имеет универсального значения, Россия его не признает.

«По-моему, США тоже не признают, Китай не признает, Турция», — напомнил Путин.

15 октября Украина призвала Бразилию арестовать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он посетит саммит «Большой двадцатки» (G20).

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв Украины к Бразилии арестовать Путина. Он подчеркнул, что страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не будут прислушиваться к просьбам Киева.

МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года по обвинению в депортации детей с территории Украины.

Ранее Путин заявил, что НАТО не жалко украинцев.