Путин согласился с возможностью проведения переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия может рассматриваться как место для мирных переговоров по Украине, вопрос состоит лишь в том, что обсуждать. Такое мнение на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС выразил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну.

«У меня очень добрые отношения с королем и такие товарищеские, дружеские отношения с наследным принцем», — сказал он.

По словам Путина, сомневаться в искренности усилий Саудовской Аравии на этом направлении нет ни малейшего повода.

«Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас является вполне комфортным. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать», - отметил глава государства.

18 октября Путин встречается с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле рассказали о статусе Саудовской Аравии в БРИКС.