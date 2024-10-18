Путин заявил о важности стран БРИКС для выживания человечества

Президент России Владимир Путин заявил, что без стран БРИКС и их вклада в продовольственное обеспечение человечество не сможет выжить. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать, имею в виду продовольственные рынки, энергетические, но и в высокотехнологичных сферах, <...> а по отдельным направлениям становимся лидерами», — сказал глава государства.

Он охарактеризовал приведенные факты как «самое значительное, очевидное и заметное изменение» в мире за последнее время. Путин подчеркнул, что мир постоянно трансформируется, и новые лидеры неизбежно появляются на арене, к чему следует относиться с пониманием и адаптировать свои отношения соответственно.

18 октября Путин встречается с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября.

В ходе встречи российский лидер также заявил, что сотрудничество в рамках объединения БРИКС отличается многообразием и охватывает множество направлений.

Ранее Путин обозначил регионы, которые станут центрами глобального роста.