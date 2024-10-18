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Путин отверг попытки вмешаться в переустройство миропорядка

Путин: РФ не стремится к переустройству миропорядка, это происходит естественно

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия не стремится к переустройству миропорядка, это происходит естественно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Мы не стремимся на самом деле, это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс, и мы должны соответствующим образом на это реагировать», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что РФ не лезет в отношения Китая с США. Президент объяснил, что Россия в своих подходах основывается на том, что Пекин является стратегическим партнером и союзником Москвы.

Российский лидер 18 октября проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС в преддверии саммита в Казани. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Ранее Путин заявил о формировании нового миропорядка, отражающего многообразие.

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