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Путин заявил, что Россия не лезет во взаимоотношения США и Китая

Путин: Россия не лезет во взаимоотношения США и Китая

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия не лезет во взаимоотношения Китая и Соединенных Штатов, это касается и отношений между другими государствами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями СМИ стран БРИКС, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Мы не лезем в эти вопросы. Так же, как не лезем в отношения между Эфиопией, скажем, и Египтом», — сказал глава российского государства.

По его словам, если возникают какие-то сложности и от России хоть что-то зависит, Москва готова предложить свои услуги в разрешении этих проблем. При этом нужно, чтобы и сами участники процесса были заинтересованы в российском участии, добавил президент.

Также Путин заявил, что взаимодействие между Россией и Китаем является одним из ключевых факторов стабильности в мире.

Российский лидер проводит 18 октября встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС в преддверии саммита в Казани. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Ранее Путин согласился, что БРИКС не является антизападным объединением.

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