Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин согласился, что БРИКС не является антизападным объединением

Путин: БРИКС — это не антизападное объединение, оно просто не западное

close
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

БРИКС не является антизападным объединением, и оно никогда не строилось против кого бы то ни было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин главам ведущих СМИ стран БРИКС, передает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Очень хорошо, сказал Премьер-министр Индии. Он сказал, что БРИКС – это не антизападное объединение. Оно просто не западное. Вот это очень важно», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что БРИКС никому себя не противопоставляет. По словам главы государства, это объединение государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей, общего видения развития и учёта интересов друг друга.

Как отметил Путин, то, что БРИКС никому себя не противопоставляет, стало отличием этого объединения от очень многих других международных организаций.

18 октября президент РФ в ходе делового форума БРИКС в Москве заявил, что совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран объединения уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» (G7) и составляет более $60 трлн.

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами