Путин согласился, что БРИКС не является антизападным объединением

БРИКС не является антизападным объединением, и оно никогда не строилось против кого бы то ни было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин главам ведущих СМИ стран БРИКС, передает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Очень хорошо, сказал Премьер-министр Индии. Он сказал, что БРИКС – это не антизападное объединение. Оно просто не западное. Вот это очень важно», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что БРИКС никому себя не противопоставляет. По словам главы государства, это объединение государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей, общего видения развития и учёта интересов друг друга.

Как отметил Путин, то, что БРИКС никому себя не противопоставляет, стало отличием этого объединения от очень многих других международных организаций.

18 октября президент РФ в ходе делового форума БРИКС в Москве заявил, что совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран объединения уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» (G7) и составляет более $60 трлн.

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС.