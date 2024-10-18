Лавров заявил, что Запад стремится открыть против России «второй фронт» на Южном Кавказе

Страны Запада стремятся открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает RT.

Заявление прозвучало в Стамбуле на пресс-конференции по итогам третьего министерского заседания консультативной региональной платформы «3 + 3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу.

По словам Лаврова, попытки открыть против России второй фронт на Кавказе становятся для региона проблемой. Министр отметил, что страны Запада стремятся «разжечь костер, дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами».

Причины таких шагов министр видит в желании западных стран утвердить свое влияние в регионе, а также стремлении подорвать возможности сотрудничества Южной Осетии и Абхазии с Россией.

16 октября в МИД РФ рассказали о ряде двусторонних встреч Лаврова в Стамбуле. Их темой была заявлена безопасность на Южном Кавказе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал учитывать интересы России.