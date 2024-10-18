Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Запад стремится открыть против России «второй фронт» на Южном Кавказе

Лавров: Запад стремится «открыть второй фронт» против России на Южном Кавказе

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Страны Запада стремятся открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает RT.

Заявление прозвучало в Стамбуле на пресс-конференции по итогам третьего министерского заседания консультативной региональной платформы «3 + 3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу.

По словам Лаврова, попытки открыть против России второй фронт на Кавказе становятся для региона проблемой. Министр отметил, что страны Запада стремятся «разжечь костер, дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами».

Причины таких шагов министр видит в желании западных стран утвердить свое влияние в регионе, а также стремлении подорвать возможности сотрудничества Южной Осетии и Абхазии с Россией.

16 октября в МИД РФ рассказали о ряде двусторонних встреч Лаврова в Стамбуле. Их темой была заявлена безопасность на Южном Кавказе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал учитывать интересы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами