Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил шансы Украины создать ядерное оружие

Лавров: у Украины никогда не получится создать ядерное оружие

close
МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности создания Украиной ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Стамбуле.

«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — сказал Лавров.

Немецкое издание Bild сообщало, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие и использовать его против российской армии.

Незадолго до этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что украинские власти стремятся создать «грязную» ядерную бомбу. Он отметил, что для выполнения этой цели у Киева есть все необходимые ресурсы.

С аналогичным заявлением также выступил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Ранее в Германии предложили наказать Зеленского за ядерный шантаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами