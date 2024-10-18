Лавров оценил шансы Украины создать ядерное оружие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности создания Украиной ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Стамбуле.

«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — сказал Лавров.

Немецкое издание Bild сообщало, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие и использовать его против российской армии.

Незадолго до этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что украинские власти стремятся создать «грязную» ядерную бомбу. Он отметил, что для выполнения этой цели у Киева есть все необходимые ресурсы.

С аналогичным заявлением также выступил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Ранее в Германии предложили наказать Зеленского за ядерный шантаж.