В Госдуме объяснили, сможет ли Запад утвердить «план победы» Зеленского

Западные политики вряд ли утвердят «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью Life высказал депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов. По его словам, документ ожидаемо вызвал отрицательный эффект на Западе, поскольку в нем косвенно предполагается «начало третьей мировой войны».

«Поэтому все постепенно начинают требовать от Зеленского начинать переговоры, но Зеленский сделать этого не сможет. Поэтому ждем в ближайшее время очередного госпереворота на Украине и смещения Зеленского с поста президента. Он вообще-то президентом фактически не является», — напомнил Свинцов.

Он добавил, что на Западе понимают, что в случае эскалации и вступления в боевые действия войск НАТО, экономика Евросоюза будет уничтожена.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киева ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь российской территории и размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей. В четвертом положении говорится о необходимости усилить санкционное давление на Москву, а в пятом — об участии украинских солдат в деятельности военного контингента НАТО в Европе.

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что второй, третий и четвертые пункты имеют секретные положения.

Ранее в Польше заявили, что считают «план победы» Зеленского несостоятельным.