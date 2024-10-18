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МО Украины пригрозило Западу «очень плохими вещами»

Умеров: я бы сделал плохие вещи, если бы Киеву предложили признать потерю земель

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров пригрозил Западу «очень плохими вещами», если речь пойдет об обмене территорий, находящихся под контролем России, на членство Киева в Североатлантическом альянсе. Слова министра приводит украинское издание «Страна».

«Я бы точно бы сделал бы очень плохие вещи (в случае предложения с Запада обменять территории на членство в НАТО. – Прим. ред.)», – отметил он.

12 октября издание Spiegel писало, что Украина в перспективе может отказаться от своей непримиримой позиции по возврату территорий, поскольку будущая сделка по урегулированию конфликта «должна быть выгодной» в том числе и для России.

По мнению неназванного источника в высокопоставленных кругах на Украине, поддержка Киева со стороны Запада будет только снижаться.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.

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