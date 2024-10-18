В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о сценариях развития конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский из трех сценариев развития конфликта на Украине осмелился озвучить лишь положительный для него. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я думаю, что Зеленский из трех вариантов сценария озвучил только положительный сценарий для себя», — подчеркнул депутат.

Остальные два сценария, детали которых Зеленский не раскрыл, остались в тайне потому, что они могут разжечь панику в украинском обществе, добавил Чепа.

До этого Зеленский заявлял, что Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США. Один из них — дальнейшая поддержка. В других двух вариантах дальнейшее развитие военного конфликта будет напрямую зависеть от того, кто станет новым президентом США.

Ранее Евродепутат раскрыл цель «плана победы» Зеленского.