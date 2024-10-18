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Евродепутат раскрыл цель «плана победы» Зеленского

Евродепутат Мариани обвинил Зеленского в попытке втянуть ЕС в конфликт с РФ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главной целью «плана победы», разработанного президентом Украины Владимиром Зеленским, является втягивание Европейского союза (ЕС) в прямой конфликт с РФ. Об этом заявил евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани, пишет РИА Новости.

Парламентарий назвал подготовленный украинским лидером документ «художественным романом», оторванным от реальности. Как он сказал, даже сам Зеленский понимает, что не сможет реализовать соответствующие инициативы.

«Единственный план Зеленского с самого начала этого конфликта — это вовлечь Европу в войну», — добавил Мариани.

Он уточнил, что «план победы» на самом деле служит «маскировкой» для участия ЕС и НАТО в вооруженном противостоянии с РФ. Этот документ необходим, так как Киев не способен в одиночку одержать победу над Москвой.

Также, по мнению депутата, еще одна цель Украины заключается в «вытряхивании» огромного количества денег из западных партнеров. Мариани подчеркнул, что в этом деле Зеленский преуспел, так как его стране помогают намного больше по сравнению с любым другим европейским государством.

«К счастью, еще есть ряд европейских лидеров, кто здраво смотрит на вещи и понимает, что большее вовлечение в конфликт может привести только к его ухудшению. При этом в ЕС немало тех, кто хочет пойти дальше», — отметил парламентарий.

Но он уточнил, что пока страны — члены регионального содружества не достигли точки невозврата. Они решили отложить принятие важных решений по Украине до президентских выборов в США, резюмировал Мариани.

16 октября Зеленский выступил на заседании Верховной рады Украины, где впервые публично представил «план победы» из пяти пунктов. В том числе глава государства включил в документ положения о членстве его страны в НАТО и ударах западным оружием вглубь территории РФ.

Ранее в Кремле высказались о «плане победы» украинского лидера.

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