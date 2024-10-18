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Путин заявил, что Россия открыта для делового сотрудничества

Путин: Россия открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на деловом форуме БРИКС, пишет РИА Новости.

«Уважаемые коллеги, Россия максимально открыта для взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

Российский президент также обратил внимание, что страна формирует комфортные, глобальные конкурентные условия для отечественного и иностранного бизнеса. Россия готова привлекать технологии и капитал из-за границы.

Путин также заявил, что компании стран-членов БРИКС успешно ведут сотрудничество друг с другом и реализуют совместные проекты.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Пленарное заседание Делового форума БРИКС проходит в Центре международной торговли в Москве. Ожидается, что глава государства выступит на пленарном заседании.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин посетит РФ для участия в саммите БРИКС.

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