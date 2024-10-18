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Путин рассказал, как решаются логистические проблемы на фоне санкций

Путин сообщил об ускоренном переключении транспортных потоков РФ

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Россия в данный момент переориентирует транспортные потоки на надежных партнеров за рубежом, причем делается это в ускоренном темпе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Деловом форуме БРИКС, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

По словам главы российского государства, в деловом совете уже учреждена отдельная подгруппа по логистике.

«Хочу поблагодарить участников совета, представителей бизнеса за поддержку концепции постоянной логистической платформы. Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров», — сказал он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также Путин в ходе делового форума объединения заявил, что компании стран-членов БРИКС успешно ведут сотрудничество друг с другом и реализуют совместные проекты.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.

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