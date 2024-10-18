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Медведев прокомментировал слова Трампа о виновнике украинского конфликта

Медведев: признание Трампа о конфликте на Украине не изменит позицию США

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости/Gerald Herbert/AP

Заявление кандидата на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев Дональда Трампа о том, что в конфликте на Украине виноват украинский лидер Владимир Зеленский не изменит позицию Вашингтона по конфликту на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет», — подчеркнул он.

До этого Трамп заявил, что Зеленский несет ответственность за конфликт и должен был предотвратить его начало. Он напомнил, что каждый раз, когда украинский лидер появляется, американские власти выделяют ему $100 млрд. Трамп подчеркнул, что еще «никто в истории» не получал такие деньги.

Он добавил, что это не означает, что он не хочет помочь Украине. Трамп обратил внимание, что ему «очень жаль» местное население.

Ранее в ЕС предрекли «изменение атмосферы» на Западе по вопросу Украины.

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