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Орбан объяснил, что не дает Украине вести переговоры с РФ с позиции силы

Орбан: Украина не может вести переговоры с Россией позиции силы из-за поражений

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

У Украины нет возможности вести переговоры с Россией с позиции силы, поскольку ВСУ на поле боя терпят поражения. Об этом в интервью радио Kossuth заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«В результате военных действий положение изменилось в пользу России, в связи с чем Украина не может вести переговоры с позиции силы», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам Орбана, Запад советует Киеву вести переговоры именно таким образом.

До этого Орбан заявил, что так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского приведет к поражению страны в конфликте с РФ.

По его словам, многие страны — члены Европейского союза (ЕС) по-прежнему настроены на продолжение боевых действий. Однако региональное содружество и Киев уже сейчас терпят поражение в противостоянии с Москвой.

Ранее Зеленский заявил, что Украину может спасти ядерное оружие.

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