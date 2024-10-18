Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мали провели «суд над Зеленским»

В Мали сожгли куклу Зеленского из-за связей Украины с террористами в Африке

close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Мали организовали «суд» над украинским лидером Владимиром Зеленским из-за связей Киева с террористическими формированиями в африканской стране. Об этом сообщил портал African News feed в соцсети X (бывшей Twitter).

«Суд над Зеленским состоялся в столице Мали. Местные жители судили его за поддержку террористов, действующих в Мали», — говорится в сообщении портала.

В ходе «суда» местные жители сначала повесили, а затем сожгли куклу украинского лидера.

10 октября французская газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года, Киев занимается обучением террористов.

Как отмечала Monde, связи малийских боевиков с Украиной начали активно развиваться после взятия армией Мали города Кидаль в ноябре 2023 года. По данным газеты, в начале 2024 года несколько боевиков CSP-DPA отправились на Украину, где их учили обращаться с беспилотниками, а также познакомили террористов с их производством.

Источники Monde отметили, что политика Украины остается прежней: «бороться с группой «Вагнер», где бы она ни находилась».

Ранее Россия направила Мали гуманитарную помощь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами