В Мали организовали «суд» над украинским лидером Владимиром Зеленским из-за связей Киева с террористическими формированиями в африканской стране. Об этом сообщил портал African News feed в соцсети X (бывшей Twitter).

«Суд над Зеленским состоялся в столице Мали. Местные жители судили его за поддержку террористов, действующих в Мали», — говорится в сообщении портала.

В ходе «суда» местные жители сначала повесили, а затем сожгли куклу украинского лидера.

10 октября французская газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года, Киев занимается обучением террористов.

Как отмечала Monde, связи малийских боевиков с Украиной начали активно развиваться после взятия армией Мали города Кидаль в ноябре 2023 года. По данным газеты, в начале 2024 года несколько боевиков CSP-DPA отправились на Украину, где их учили обращаться с беспилотниками, а также познакомили террористов с их производством.

Источники Monde отметили, что политика Украины остается прежней: «бороться с группой «Вагнер», где бы она ни находилась».

Ранее Россия направила Мали гуманитарную помощь.