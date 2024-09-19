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Россия направила Мали гуманитарную помощь

Российские самолеты Ил-76 доставили Вооруженным силам Мали гуманитарную помощь

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РИА «Новости»

Россия доставила в Мали гуманитарную помощь после нападения террористов на школу жандармерии и аэропорт в столице Бамако. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах африканской страны.

«Посылка общей массой 11 тонн, переданная для нужд (Вооруженных сил Мали. — Прим. ред.) FAM, включает в себя продукты питания и медикаменты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, 18 сентября груз доставил российский транспортный самолет Ил-76. Малийский источник отметил, что помощь была оказана в рамках военного сотрудничества между РФ и Мали.

17 сентября группа террористов напала на школу жандармерии в столичном районе Фалади. Сообщалось о взрывах и перестрелке. Позже военные Мали заявили, что полностью контролируют ситуацию. Также террористы безуспешно попытались атаковать аэропорт в Бамако.

До этого Мали и Нигер попросили Совет Безопасности (СБ) ООН расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали.

Ранее власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной.

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