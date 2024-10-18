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В Крыму заявили, что многие регионы Украины тяготеют к России

Глава парламента Крыма Константинов: многие регионы Украины тяготеют к РФ

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ВГТРК РОССИЯ 1

Многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на жесткую пропаганду со стороны нынешних властей страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины», — подчеркнул он.

По мнению Константинова, у Украины как государства уже нет будущего в том числе потому, что у Киева нет «позитивной национальной идеи». Украина имеет лишь негативную идею, суть которой сводится к тому, что «украинцы — не «москали».

До этого Константинов сообщал, что Крым обратится в международные суды с исками против Киева после организованной Украиной блокады региона из-за воссоединения с Россией.

Ранее сообщалось, что Крым выдвинет новые претензии к Украине.

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