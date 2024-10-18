WSJ предрекла потерю Украиной Часова Яра из-за «одной ошибки» ВСУ

Лишь одна ошибка ВСУ может привести к тому, что российская армия возьмет под контроль населенный пункт Часов Яр в ДНР. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Один из украинских военнослужащих Ростислав Касьяненко в беседе с изданием отметил, что «достаточно одной ошибки, и Часов Яр может пасть за считанные дни».

Как отмечается в материале WSJ, на нынешнем этапе конфликта Киеву необходимо продемонстрировать, что ВСУ могут защищать такие города, как Часов Яр, «чтобы убедить как свой народ, так и западных союзников» в поддержке.

Россия атаковала Часов Яр с помощью беспилотников, артиллерии и планирующих авиабомб, а также направила волны войск, чтобы закрепиться в городе, пишет газета.

11 октября сообщалось, что подразделения Иностранного легиона Вооруженных сил Украины проявляют особую активность в районе населенного пункта Часов Яр.

Ранее стало известно об отходе ВСУ с позиций в районе Часова Яра.