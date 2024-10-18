Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

WSJ предрекла потерю Украиной Часова Яра из-за «одной ошибки» ВСУ

WSJ: одна ошибка в действиях ВСУ приведет Украину к потере Часова Яра

close
Reuters

Лишь одна ошибка ВСУ может привести к тому, что российская армия возьмет под контроль населенный пункт Часов Яр в ДНР. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Один из украинских военнослужащих Ростислав Касьяненко в беседе с изданием отметил, что «достаточно одной ошибки, и Часов Яр может пасть за считанные дни».

Как отмечается в материале WSJ, на нынешнем этапе конфликта Киеву необходимо продемонстрировать, что ВСУ могут защищать такие города, как Часов Яр, «чтобы убедить как свой народ, так и западных союзников» в поддержке.

Россия атаковала Часов Яр с помощью беспилотников, артиллерии и планирующих авиабомб, а также направила волны войск, чтобы закрепиться в городе, пишет газета.

11 октября сообщалось, что подразделения Иностранного легиона Вооруженных сил Украины проявляют особую активность в районе населенного пункта Часов Яр.

Ранее стало известно об отходе ВСУ с позиций в районе Часова Яра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами