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Стало известно об отходе ВСУ с позиций в районе Часова Яра

ТАСС: ВС РФ удалось выбить ВСУ с позиций к западу от Часова Яра

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Ukraine Patrol Police/AP

Российским бойцам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций к западу от Часова Яра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Выжившим не осталось ничего, кроме как уйти и отойти на более дальние рубежи», — сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что взятие позиций к западу от Часов Яра особенно выгодно для дальнейшего продвижения ВС РФ.

Часов Яр — город в Бахмутском районе ДНР. В 2022 году его население составляло 12 тыс. человек.

Перед этим заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские военные уже зашли в Часов Яр и находятся в тылу украинских подразделений.

В августе 2024 года российские танки ударили по опорным пунктам ВСУ в многоэтажках Часова Яра.

Ранее ВС России уничтожили танк ВСУ на выезде из Часова Яра.

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