Украинский лидер Владимир Зеленский вскоре увидит, что Запад возмущен пунктами, которые изложены в так называемом «плане победы» Киева, в США и Великобритании скажут Украине «нет». Об этом в своем блоге заявил британский эксперт и аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский увидит, что западные правительства… возмущены этими требованиями, и впервые скажут ему, что он должен принять их «нет», — подчеркнул он.

Как отметил британский эксперт, украинский лидер никогда не умел слушать высказанные на Западе опасения по поводу его решений и требований. Напротив, он продолжал настаивать на своем, добавил Меркурис.

До этого политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что «план победы» Зеленского приведет к развязыванию третьей мировой войны.

Ранее в Раде не поняли «плана победы» Зеленского.