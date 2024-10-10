В Раде не поняли «плана победы» Зеленского

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) посчитал неясным «план победы» Владимира Зеленского из-за нерешенных вопросов относительно вступления Украины в Североатлантический альянс. Его слова приводит издание Inews.

Гончаренко отметил, что реализация плана Владимира Зеленского зависит от получения приглашения Украины в НАТО. При этом он отметил, что неизвестно, насколько вероятно такое развитие событий, и могут ли другие пункты быть реализованы без членства Киева в военном блоке.

В связи с этим, резюмировал депутат, «план Зеленского очень неясен».

Накануне Владимир Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что основным пунктом его «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

Зеленский планировал представить свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия). Но 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который движется на Флориду. Без американского президента запланированную на 12 октября встречу лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменили вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее положение Украины оценили фразой «Зеленскому кранты».