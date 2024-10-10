Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде не поняли «плана победы» Зеленского

Нардеп Гончаренко назвал неясным «план победы» Зеленского из-за пункта о НАТО

close
Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) посчитал неясным «план победы» Владимира Зеленского из-за нерешенных вопросов относительно вступления Украины в Североатлантический альянс. Его слова приводит издание Inews.

Гончаренко отметил, что реализация плана Владимира Зеленского зависит от получения приглашения Украины в НАТО. При этом он отметил, что неизвестно, насколько вероятно такое развитие событий, и могут ли другие пункты быть реализованы без членства Киева в военном блоке.

В связи с этим, резюмировал депутат, «план Зеленского очень неясен».

Накануне Владимир Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что основным пунктом его «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

Зеленский планировал представить свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия). Но 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который движется на Флориду. Без американского президента запланированную на 12 октября встречу лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменили вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее положение Украины оценили фразой «Зеленскому кранты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами