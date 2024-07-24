Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года. Об этом сообщает газета Die Welt.

«Дата назначена в соответствии с рекомендацией кабмина», — говорится в публикации.

Авторы материала отметили, что окончательное решение по дате проведения примет президент Германии, однако он обычно следует рекомендациям правительства.

Согласно немецкому законодательству, процедура должна проводиться в воскресенье или государственный праздник.

24 июля немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции заявил, что будет снова баллотироваться на свой пост в 2025 году. По его словам, Социал-демократическая партия Германии, которую представляет политик, намерена победить на предстоящих выборах.

Старший научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, комментируя планы канцлера ФРГ переизбраться на второй срок, заявил, что Шольц сдал интересы Германии США. Политолог отметил, что при победе действующего канцлера на выборах Германия начнет «деградировать».

В июне в Германии состоялся подсчет голосов в рамках выборов в Европейский парламент, где, согласно результатам, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Ранее эксперт объяснил, почему Шольц не решится на досрочные выборы.