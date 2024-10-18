Размещение на Украине западных ядерных вооружений создает угрозу для Европы, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, нельзя предугадать дальнейшие шаги Киева в случае получения подобного оружия.

«Появление на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства ядерного оружия несет большую опасность, в том числе для стран Евросоюза. Ведь никто не знает, что может быть на уме у обезьяны с гранатой, коим является режим в Киеве. Ядерное оружие на подконтрольных режиму Зеленского территориях станет большой ошибкой коллективного Запада», — отметил Рогов.

Он добавил, что такие действия западных государств могут привести все мировое сообщество к конфликту, последствия которого предсказать невозможно. Рогов подчеркнул, что у Запада есть возможность не допустить реализации такого сценария.

«У Запада есть шанс остановиться и уберечь мир от ядерного апокалипсиса», — заключил Рогов.

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