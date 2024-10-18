Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Западу дали совет по поводу Украины

Рогов: передача Украине ядерного оружия будет большой ошибкой для Запада

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Размещение на Украине западных ядерных вооружений создает угрозу для Европы, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, нельзя предугадать дальнейшие шаги Киева в случае получения подобного оружия.

«Появление на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства ядерного оружия несет большую опасность, в том числе для стран Евросоюза. Ведь никто не знает, что может быть на уме у обезьяны с гранатой, коим является режим в Киеве. Ядерное оружие на подконтрольных режиму Зеленского территориях станет большой ошибкой коллективного Запада», — отметил Рогов.

Он добавил, что такие действия западных государств могут привести все мировое сообщество к конфликту, последствия которого предсказать невозможно. Рогов подчеркнул, что у Запада есть возможность не допустить реализации такого сценария.

«У Запада есть шанс остановиться и уберечь мир от ядерного апокалипсиса», — заключил Рогов.

Ранее в США назвали главного виновника конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами