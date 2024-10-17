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Трамп назвал главного виновника конфликта на Украине

Трамп заявил, что Зеленский несет ответственность за начало конфликта на Украине

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за конфликт и должен был предотвратить его начало. Об этом сообщает ТАСС.

«Зеленский — один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел», — отметил Трамп.

Он напомнил, что каждый раз, когда украинский лидер появляется, американские власти выделяют ему $100 млрд. Трамп подчеркнул, что еще «никто в истории» не получал такие деньги.

Он добавил, что это не означает, что он не хочет помочь Украине. Трамп обратил внимание, что ему «очень жаль» местное население.

Республиканец счел конфликт «проигрышной войной» и добавил, что Украина «уже не та, что была раньше».

В четверг, 17 октября, Зеленский в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональдом Трампом. По словам президента Украины, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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