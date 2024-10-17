Зеленский пригрозил Словакии Путиным

Словакия должна помогать Украине в конфликте с Россией, иначе страна может столкнуться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует «Интерфакс-Украина».

«Я желаю его народу мира, чтобы они не видели никогда то, что действительно может быть лицом Путина. Он должен поддерживать нас, иначе тоже поймет это [лицо] очень хорошо», — сказал он премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

Зеленский считает, что Россия после победы над Украиной якобы может начать боевые действия против стран Североатлантического альянса.

17 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается формализовать вовлеченность Организации Североатлантического договора (НАТО) в конфликт, именно на это нацелен его «план».

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее предприниматель Ким Дотком удивился, как украинцы терпят Зеленского.